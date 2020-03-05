وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة دي كوييار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار الأربعاء في البيرو.

وقال ابنه فرانسيسكو بيريز دي كوييار لراديو «ار بي بي» البيروفي: «توفي والدي بعد أسبوع حافل بالتعقيدات عند الساعة 8.09 مساءً بتوقيت البيرو، وهو الآن يرقد في سلام».

وشغل دي كوييار، الذي ولد في العاصمة ليما في البيرو عام 1920، منصبه كخامس أمين عام للأمم من عام 1981 حتى 1991، وهو الأمين العام الأول والوحيد من دول أمريكا اللاتينية. وبدأ دي كوييار سنواته العشر على رأس المنظمة في عام 1982، بمفاوضات مكثفة بين بريطانيا والأرجنتين بشأن جزر فوكلاند المتنازع عليها، وانتهت عام 1991 باتفاقات السلام التاريخية في السلفادور.

وترأس المنظمة الأممية خلال الحرب العراقية الإيرانية، وأيضاً خلال الحرب الأهلية في السلفادور، وعمل دي كوييار سفيراً لبلاده في عدة دول منها سويسرا، والاتحاد السوفيتي، وبولندا، وفنزويلا؛ فضلاً عن كونه ممثلاً دائماً لبلده لدى الأمم المتحدة.

كذلك عيّن ممثلاً خاصاً للأمين العام في قبرص عام 1975، وممثلاً خاصاً لمعالجة الوضع في أفغانستان.

وكان الأمين العام الحالي انطونيو غوتيريش قد بعث لدي كوييار برسالة تهنئة في 19 يناير/كانون الثاني بمناسبة بلوغه عامه المئة قال فيها «أقدم لك أمنياتي الكبيرة مع احتفالك بعيدك المئة، ولطالما تمعنت كثيراً في المثال الذي تقدمه وفي خبرتك لأستلهم منهما».

وأعلن فرانسيسكو بيريز دي كوييار أن جثمان والده سيسجى في وزارة الخارجية حتى يوم الجمعة حيث ستقام مراسم الدفن.