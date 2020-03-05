إصابة طالبة هندية بدبي بـ «كورونا» وإخلاء المدرسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت هيئة الصحة في دبي، أمس الأربعاء، عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19) لفتاة في ال16 من عمرها، وهي طالبة في إحدى المدارس التي تقدم المنهاج الدراسي الهندي في دبي.

وأكدت الهيئة، أنه تم اتخاذ التدابير الفورية اللازمة، بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وجرى عزل الطالبة وأسرتها، كما تم تعليق الدراسة في المدرسة، وإخلائها؛ للقيام بعمليات التعقيم الشاملة لكل منشآتها وأبنيتها ومرافقها.

وأضافت: يتم إجراء الفحوص الطبية والمخبرية اللازمة لكل من خالطتهم الفتاة من طلاب ومعلمين وأطقم مساعدة في المدرسة، وفق البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وضمن الجهود الحثيثة؛ للوقاية من الفيروس، وفق المعايير الدولية، والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الهيئة: إن إصابة الطالبة بالفيروس كانت نتيجة انتقاله إليها من والدها الذي أصيب به خلال سفره إلى الخارج، بينما لم تظهر عليه أية أعراض للمرض إلا بعد مرور خمسة أيام على وصوله.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه جهود «صحة دبي» بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والأجهزة المعنية؛ من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كافة، وتوفير مختلف أشكال الدعم؛ للمحافظة على صحة وسلامة طلبة المدارس في كل المراحل التعليمية، وكذلك أسرهم، وجميع أفراد المجتمع بشرائحه ومكوناته كافة، وهو ما يمثل أولوية قصوى في كل الأوقات.