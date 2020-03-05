سعاد درويش: كل المتنافسين في «اليولة» سفراء للتراث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: أمل سرور

يُسدل الستار، غداً الجمعة، على حلقات النسختين ال20 من «بطولة فزاع لليولة» وال15 من برنامج «الميدان»، التي استمرت 3 أشهر في قلعة الميدان بالقرية العالمية.

13 حلقة كنا فيها على موعد كل جمعة مع أشرس وأمتع المنافسات، وصولاً إلى المربع الذهبي، ومنه إلى الدور النهائي للبطولة الذي يترقبه الجميع، ففيه يعلن عن صاحب اللقب الذي يرفع «كأس فزاع».

ثلاثة أشهر متتالية وما تزال المتابعة مستمرة من قبل سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، فهي لا تجلس على المقعد منذ بداية البرنامج وحتى انتهائه. وهي نفسها التي يلتف حولها الجميع، كلمتها سيف على رقاب «اليويلة»، ولمسة حانية من يديها على كتف كل مشارك في البطولة؛ كفيلة بأن تجعله يواجه أضواء المسرح وهيبته بثبات وقوة وإرادة.

يبهرك استقبال «اليويلة» لسعاد إبراهيم درويش، فما إن تدخل أرض الميدان، تجدهم يتوجهون إليها واضعين قبلة على جبينها، وكلمة «أمي» لا تفارق الألسنة. وعلى الرغم من ندرة ظهورها الإعلامي، فإن ”الخليج 365” اختصت بحوار معها بدأته بتوجيه الشكر إلى جميع الإعلاميين الذين لا يدخرون جهداً في مشاركة «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» في هذه المسيرة الوطنية؛ الرامية إلى حفظ التراث.

وعن أهمية بطولة «اليولة»، قالت سعاد إبراهيم درويش: تهدف في المقام الأول إلى إشراك أبناء المجتمع في حمل مسؤولية حفظ تراثهم، فشعارنا هو «هذا تراثك أنت حافظ عليه وفالك الناموس»، والجائزة الكبرى أن المشاركين في هذه البطولة التي تعزز التراث الشعبي وتديمه، سيكونون سفراء له.

لذا فإن الوصول إلى قلعة الميدان أمر يتطلب ساعات طويلة من الجهد والتدريب وإتقان الفر والدوران والخطوات مع إيقاع «الشلّة» الإماراتية، وبالتالي فإن المشاركين كافة من مواطنين أو مقيمين نعدّهم من الفائزين.

وعمّا يدور خلف كواليس البطولة، قالت: هناك الكثير من الخفايا التي لا تخلو من المعاناة والمشقة، فقلعة الميدان مفتوحة لجميع الراغبين في التدريب فعلياً من الخامسة مساء حتى موعد إغلاق القرية العالمية، ويومياً يتواجد عدد من المدربين منهم راشد الخاصوني الذي يشرف على عملية تدريب الصغار والكبار، ويقدم النصائح والإرشادات اللازمة. والحقيقة أننا لا نلتقي كل جمعة فقط، ولكن تسبق ذلك عدة أيام متتالية من التدريبات التي تجمعني بهم على أرض الميدان، ويسود بيني وبينهم جو من الود والألفة، نعدّ أنفسنا في رحلة ترفيهية تنافسية، لا يربط بيننا سوى جو التآخي، وأسعد للغاية عندما أسمع كلمة «أمي» منهم، وهو لقب يحملّني مسؤوليات عدة.

وحول تعامل المركز مع المتسابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على اللقب، قالت سعاد إبراهيم درويش: ما يميزنا استمرارنا بالتواصل مع جميع المتسابقين والفائزين، ونستعين بهم في فعاليات وأنشطة أخرى على مدار العام. وإذا عدنا سنوات إلى الوراء، سنجد أن أعضاء لجنة التحكيم كانوا متسابقين و«يويلة» لهم إنجازات ومنهم من فاز بلقب البطولة وهم اليوم يجلسون على منصة التحكيم؛ نظراً لخبراتهم المتراكمة، وولائهم ورغبتهم في حمل المسؤولية الوطنية. وهذا مؤشر قوي وثمرة لإنجازات يصعب تحديد عمقها؛ لكنها مشرفة ونفتخر بها.

المركز يتبنى أجيالاً جديدة ويدربها على كل الألعاب التراثية وفي مقدمتها اليولة، وقالت سعاد إبراهيم درويش عن ذلك: الحرص على غرس القيم المجتمعية والتربوية لدى الناشئة والشباب من أهم أولوياتنا، مثل أهمية الزي الوطني، والتحلي بأخلاق ترعرعنا عليها، والتأكد من تخصيص الطفل لوقت لمراجعة دروسه والتميز الدراسي، وتشجيعه على المشاركة في الأنشطة، والاستماع إلى نصائح الوالدين؛ بهدف التقويم الأسري وتوعيته بدوره في المجتمع كفرد فاعل ومطيع لذويه. والتعامل مع أبناء الجيل الجديد عملية تتطلب الصبر ورحابة الصدر والتوجيه بشكل محبب، فمن منطلق طموحهم الذي أتى بهم إلى الميدان لتحقيق حلم المشاركة والفوز، نبني معهم علاقة الأبناء بذويهم، فهم أيضاً لديهم مساحة للاستماع لنا، ونثني على ما يقدمونه من أداء، وفي الوقت نفسه نحدد أخطاءهم ونقدم لهم النصائح اللازمة؛ لذا فبعد 20 عاماً من إقامة تلك البطولة التي تعد الأولى بأمر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، نستطيع القول إننا نجحنا في تهيئة بيئة محلية تجمع هؤلاء الشباب والناشئة وتسود فيها عاداتنا وتقاليدنا، وبكل فخر واعتزاز تخرج فيها العشرات ممن أكملوا مسيرة تعزيز الهوية الوطنية.

وتطرقت مدير إدارة البطولات في «مركز حمدان بن محمد لإحياء للتراث» إلى بطولة فزاع لليولة المدرسية والصيفية للناشئين بقولها: نهدف إلى إعداد أجيال جديدة تكمل المسيرة وفقاً لرؤية المركز؛ الرامية إلى تناقل الموروث بين الأجيال.



مدرسة للأجيال



وصفت سعاد إبراهيم درويش «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» بأنه مدرسة قائمة بذاتها، أساتذتها تناقلوا الموروث وقدموه للأجيال المتعاقبة. وقالت: تعلمت الكثير من المركز ومازلت أتعلم، وأحرص على مشاركة عصارة خبرتي مع الآخرين ليتعلموا منها بدورهم. المركز يمثل مسيرة الحياة عموماً. وما أضفته إليه جلي في هؤلاء الأبطال، أناس من كل شرائح المجتمع، من المواطنين والأجانب الذين عاصرتهم، ولبوا الدعوة التي قدمتها لهم واستمعوا إلى النصائح وعملوا بها والتزموا بمشاركاتهم، ليكونوا جزءاً من المهرجانات التراثية المتمثلة بالمسابقات والبطولات.

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صفر أخطاء



أكدت سعاد درويش أن المركز بجميع فرق العمل أصبح في قمة الحرفية، الأمر الذي ساعده على المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف والغايات المنشودة ليصل إلى معدل «صفر أخطاء» خلال تنظيم البطولات وإدارة الأجهزة والتوقيت وغيرها من معايير الأداء.

واعتبرت أن الأحلام كبيرة، وأنه بفضل توجيهات سمو ولي عهد دبي ودعمه اللامحدود ومتابعته الشخصية لجميع هذه الأنشطة المجتمعية التراثية، فإن الطموحات تصل إلى عنان السماء، ولا يمر موسم واحد من دون توسع.



النهاية بداية



حول الاستعدادات لموسم جديد من البطولة، أكدت سعاد إبراهيم درويش أن النهاية دائماً بداية نحو الأفضل. وأضافت: مع كل ختام نبدأ بالاحتفاء بعملنا كفريق واحد بالمركز، ثم نقيّم عملنا، ونأخذ بعين الاعتبار آراء المتسابقين، وما يمكن إضافته أو تغييره، وندرس مع اللجان المختصة وضع خطط عمل جديدة. وعلينا أن نعترف بأن إحياء التراث يعد من أصعب المهمات التي تعانيها دول العالم، خصوصاً مع تزايد التحديات باستخدام الأجهزة الذكية وما نشهده في ظل العولمة.