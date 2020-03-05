دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك تُعلن عن نسخة أصغر وأسرع وأبسط من ماسنجر لهواتف آيفون

أعلن القائمون على شركة فيسبوك الأمريكية عزمهم إصدار نسخة جديدة من تطبيقهم للتراسل الفوري، ماسنجر؛ حيث ستكون أسرع وأصغر وأبسط؛ حيث من المقرر طرحها رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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النسخة الجديدة ستتوافر ـ حسبما أعلن القائمون على شركة فيسبوك ـ لحاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل IOS المُشغل لهواتف آيفون التي تُنتجها شركة أبل الأمريكية.

القائمون على منصة فيسبوك، أوضحوا أيضًا أن النسخة الجديدة من ماسنجر ستُحمَّل أسرع بمقدار الضعف مقارنةً بالنسخة الحالية، كما أن حجمها لن يتعدى ربع حجم النسخة الحالية.

ومن جانبه قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في له إن النسخة الجديدة من مسنجر ستجعل المستخدمين يشعرون بأنها أسرع وأكثر استجابةً مقارنةً بالتطبيقات الأخرى التي يستخدمونها".

ومن جهتها، أوضحت منصة فيسبوك في تدوينة لها: "بغية الوصول إلى هذه المزايا في مسجر، أعدنا كتابة الشفرة الأساسية للتطبيق بالكامل".

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وكانت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا قد أشارت إلى أن منصة فيسبوك ستتخلى عن عن تبويب "استكشف" Discover في النسخة المقبلة من ماسنجر.المزيد:

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