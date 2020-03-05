دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كويكب خطير يقترب من الأرض: وهذا هو موعد وصوله

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن هناك كويكباً خطيراً يقترب من كوكب الأرض، وتتمثل خطورته في حجمه الكبير البالغ 4 كم، وسيحدث ذلك خلال شهر أبريل المقبل.

كويكب خطير يقترب من الأرض

ووفقاً لما ذكرت علماء وكالة الفضاء الأمريكية، فإن الكويكب الذي يحمل رقم 52768 ويُعرف أيضاً باسم 1998 OR2، من المتوقع أن يكون أقرب ما يكون إلى كوكب الأرض في 29 أبريل القادم، حيث سيكون حينها على بعد 6.29 مليون كم، وهو ما يعادل 16 مرة طول المسافة بين الأرض والقمر.

وأشار العلماء إلى أن خطورة الكويكب تكمن في حجمه الكبير، حيث أن قطره يتراوح ما بين 1.8-4.1 كم، وكذلك في أن مساره يتقاطع مع مدار كوب الأرض، بالإضافة إلى أنه يكمل دورة كاملة حول الشمس خلال 3.68 سنة ضوئية.

رواد فضاء يجرون عملية "قلب مفتوح" لمحطة الفضاء الدولية

مقدم من يورونيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي بكتيريا آكلة للحديد وطابعة للأنسجة الحية في الحلقة الخامسة من سلسلة الفضاء في حلقتنا الخامسة من برنامج "سلسلة الفضاء" يحدثنا مراسل يورونيوز ورائد الفضاء لوكا بارميتانو عن أهم التجارب التي تجري على متن محطة الفضاء الدولية ISS في مدارها الذي يعلو نحو 400 كيلومتر عن سطح الأرض. يقوم لوكا الذي وصل لمحطة الفضاء منذ شهر تقريبا مع فريقه بإجراء مجموعة من التجارب على نوع خاص من البكتيريا القادرة على تحويل الحديد الموجود في الصخور إلى مصدر للغذاء لها، بالإضافة إلى استعماله لبناء مستعمراتها. وعلى الرغم من أن هذه البكتيريا تستخدم حاليا على أرضنا، لكن الخبراء يتطلعون إلى توظيفها في عمليات التنقيب والتعدين على كواكب أخرى أو كويكبات صغيرة. مما يجعل مراقبة نشاطها الحيوي في الفضاء أمرا بالغ الأهمية. ويطلعنا رائد الفضاء أيضا على تجربة أخرى لاختبار القدرة على بناء أنسجة حيوية في محطة الفضاء الدولية حيث تكون الجاذبية شبه معدومة Micro-gravity ويستخدم رواد الفضاء طابعة ثلاثية الأبعاد أعدت خصيصا لهذا الغرض، ويطلق عليها اسم "جهاز التصنيع البيولوجي". ولا تمنع هذه المهام الكثير لوكا من إطلاق تغريداته باستمرار على موقع تويتر ، حيث يطلعنا على أهم التقنيات المستخدمة على متن محطة الفضاء، مثل هذه البزة البيولوجية التي تتابع بدقة عالية كل ما يتعلق بصحة مرتيدها، ثم ترسلها إلى تطبيق خاص على كومبيوتر لوحي. للمزيد على يورونيوز: محطة الفضاء الدولية تلتقي "دراغون" في الحلقة الرابعة من سلسلة الفضاء تعرف على رائد الفضاء الأمريكي درو مورغان في الحلقة الثانية من سلسلة الفضاء Euronews (Ar)

محطة الفضاء الدولية تلتقي "دراغون" في الحلقة الرابعة من سلسلة الفضاء في حلقتنا الرابعة من "سلسلة الفضاء" Space Chronicles يأخذنا رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ومراسل يورونيوز لوكا بارميتانو في جولة قصيرة على متن محطة الفضاء الدولية ISS. وبعد وصول الدفعة الجديدة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ سويوز MS-13 يباشر الجميع العمل الشاق لنقل ما تحمله مركبة الشحن "دراغون" والتي وصلت مؤخرا والتحمت مع محطة الفضاء الدولية. ويقول لوكا إن الحركة والتنقل على متن محطة الفضاء هو أمر بالغ الصعوبة ويشكل تحديا كبيرا، خاصة مع وجود جاذبية شبه معدومة، بالإضافة إلى ازدحام المحطة بالمعدات وأجهزة القياس المخبرية المختلفة. لذلك يمضي الطاقم الجديد أسبوعه الأول محاولا التأقلم مع الحياة في تلك الظروف الفضائية الصعبة. ويتحتم على لوكا وبقية أفراد طاقم المحطة نقل الحمولة من مركبة "دراغون" إلى أماكنها المخصصة وترتيبها داخل حجرات محطة الفضاء المتفرقة. وتحتوي الحمولة بالإضافة إلى المؤن التي ستوفر سبل العيش لرواد الفضاء، على المعدات المخبرية اللازمة لإجراء تجارب علمية في الفضاء الخارجي. وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها لوكا محطة الفضاء الدولية، حيث أمضى خلال زيارته الأولى 166 يوما في المدار. وسيكون لوكا معنا في حلقات قريبة ليبقينا على إطلاع على كل تفاصيل التجارب العلمية الخاصة التي ستجري في المحطة، بينما تسبح بصمت مطبق بسرعة تتجاوز 27 ألف كيلومتر في الساعة وعلى ارتفاع 408 فوق رؤوسنا تماما. للمزيد على يورونيوز: تعرف على رائد الفضاء الأمريكي درو مورغان في الحلقة الثانية من سلسلة الفضاء مراسل يورونيوز الإيطالي لوكا بارميتانو وحلقة جديدة قريبا "من الفضاء" Euronews (Ar)

علماء هارفارد: الجرم السماوي ”أومواموا“ قد يكون سفينة مخلوقات فضائية يطرح علماء في هارفارد احتمال أن يكون الجرم السماوي الأسطواني الشكل سفينة فضائية أرسلت من عالم غريب خارج نظامنا الشمسي. الجرم الغامض المسمى ”أومواموا“ بلونه الضارب في الحمرة وحجمه الذي يقارب حجم ملعب كرة قدم كان قد حير العلماء منذ أواخر عام 2017، حين شاهدوه لأول مرة يقترب من الشمس في مسار غير اعتيادي و بسرعة هائلة، ما جعله مختلفا عن المذنبات والكويكبات العادية. خبيران في علوم الفضاء من جامعة هارفارد قدما في 2 نوفمبر - تشرين الثاني ورقة بحث تتساءل... Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان رواد فضاء يجرون عملية "قلب مفتوح" لمحطة الفضاء الدولية Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

الأرض على موعد مع ثان أخطر كويكب هذا العام

جدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة في هذا العام يقترب فيها كويكب من كوكب الأرض بمثل هذه الخطورة، ففي منتصف فبراير الماضي، أعلنت ناسا اقتراب الكويكب رقم 163373، الذي يتراوح قطره ما بين 440-990 متراً، مشيرة إلى أنه اقترب من الأرض بمسافة تعادل 15 مرة بعد المسافة بين الأرض والقمر.المزيد:

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