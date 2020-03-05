لأول مرة منذ سنوات وزير الصناعة الأردني في دمشق.. تفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وسوريا وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، عقد في دمشق اجتماع وزراي ثنائي ضم الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردني ومعالي الدكتور محمد سامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري.

اقرأ أيضاً : دول ومؤسسات مالية تعلن قرارات لحماية الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا.. فيديوغرافيك

أكد الجانبان على الرغبة المشتركة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب وأوسع خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. حيث تم التباحث في مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وسبل تطويرها لا سيما في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم الاتفاق على أن يقوم الوزيران بمتابعة ملفات الفرق الفنية المعنية والتي تضم التجارة في السلع، الزراعة، النقل والموارد المائية.+

اقرأ أيضاً : زواتي سعيدة بتشغيل المصنع التجريبي لاستخلاص اليورانيوم في الأردن

خلص الجانبان إلى التأكيد على أهمية تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية كركيزة أساسية داعمة لهذه العلاقات.

Advertisements

وفي هذا الإطار، تركزت المباحثات على آليات النهوض بحجم التبادل التجاري في السلع الصناعية والزراعية، ضمن القوائم التي يتم التوافق عليها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والموارد المائية.

اقرأ أيضاً : الوزني: الاستثمار مفتاح الاقتصاد ونسعى لجذب استثمارات بملياري دولار

وتمّ وضع جدول زمني يتضمن خطوات عمل واضحة لضمان متابعة التنفيذ للفترة القادمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

أكد الجانبان على ضرورة عقد اجتماعات متابعة خلال الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل للبحث في التفاصيل الفنية الخاصة بالجدول الزمني المتوافق عليه بما يساهم في توطيد أواصر التعاون المشترك.

وفي هذا الصدد، وجه معالي د. طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية دعوة لنظيره السوري لزيارة المملكة لمتابعة دخول الخطوات المتفق عليها حيز التنفيذ.