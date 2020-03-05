وفاة شخصية دينية إيرانية بارزة بسبب "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

توفي رجل الدين الإيراني، محسن حبيبي، الذي يشرف على حوزة المرجع الراحل، أحمد مجتهدي الطهراني، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأربعاء، بأنه تم نقل حبيبي، عضو المجلس الأعلى للحوزات الدينية في طهران، منذ أيام إلى مستشفى جماران، وهو مستشفى عسكري فيه جناح مخصص لكبار المسؤولين الإيرانيين.

إصابة 23 نائبا في إيران بفيروس كورونا

مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية



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أول وفاة بفيروس كورونا في السليمانية سجلت أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا، في محافظة السليمانية، وفق ما أفادت مصادر صحية. واتخذت سلطات إقليم كردستان العراق، سلسلة من الإجراءات الوقائية، للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا" في الإقليم. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان إصابة 23 نائبا إيرانيا بكورونا سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

في غضون ذلك، أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 92 شخصا، والمصابين إلى 2922 شخصا، وعدد الذين تماثلوا للشفاء نحو 552 شخصا. وأشار إلى أن 15 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بالفيروس.

وحسب البيانات الرسمية ظهر كورونا للمرة الأولى في إيران يوم 19 فبراير الماضي في محافظة قم، وأصاب عددا من المسؤولين، بينهم نواب وشخصيات مقربة من المرشد علي خامنئي.

المصدر: وكالة مهر