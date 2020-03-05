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وزير الدفاع الموريتانى يلتقى مسؤولا سودانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الدفاع الموريتانى حننا سيدى بالعاصمة نواكشوط ، عضو المجلس السيادى السودانى الفريق إبراهيم جابر إبراهيم ، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة .

ووفقا لوكالة الانباء "واس"، ، تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .  

كان قائد الأركان العامة للجيوش فى موريتانيا الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ،تسلم الأربعاء، مستشفى ميدانى مقدمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، جاء ذلك خلال احتفالية حضرها السفير الأمريكى لدى موريتانيا مايكل دودمان وعدد من قيادات أركان حرب القوات المسلحة.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن المستشفى الميدانى من الدرجة الثانية ويضم عشرين سريرًا ووحدات للجراحة والإنعاش والأشعة السينية وطب الأسنان وأخرى مخبرية وصيدلية إضافة إلى كامل تجهيزات تلك الوحدات.

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وأوضحت أن المستشفى الميدانى مخصص لدعم كتيبة الجيش الموريتانى العاملة فى إطار القوة المشتركة لمجموعة الخمس بالساحل على جميع اللوازم اللوجستية لضمان استقلاليتها فى العمل ميدانيا.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن قائد الأركان قوله إن التحديات التى تواجهها منطقة الساحل تشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين وهو ما يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد العقيد الطبيب عبد الله ولد أبو مدين، المدير العام المساعد لإدارة الخدمات الصحية للقوات المسلحة وقوات الأمن أن هذه المنشأة ستساهم فى تطوير القدرات العملياتية فى مكافحة الإرهاب وسيمكن ميدانيا من إجراء الفحوصات بالأشعة والتحاليل المخبرية والعمليات الجراحية وتوفير غرف الإنعاش إلى جانب صيدلية بالمواصفات الصحية.

 

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