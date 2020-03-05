شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية تعلن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافى 3 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا كما أعلنت عن تعافى ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطن بحرينى ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبى المتخصص فى أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضى قبل إعلان إيران تفشى فيروس كورونا كوفيد 19 بمدنها الاتصال على الرقم 444، أو التسجيل الإلكترونى عبر الرابط ‏www.moh.gov.bh/444 لجدولة موعد الفحص.