شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية : رياح نشطة وسحب رعدية فى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنى مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل الطائف والخرمة والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وتربه، إضافة إلى محافظة ميسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة فى مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، فى حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.