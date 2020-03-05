شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الطوارئ..نائب عام فلسطين يحذر من نشر معلومات مغلوطة حول "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب العام الفلسطينى ، أكرم الخطيب، اليوم، الخميس، من نشر أى معلومات مغلوطة تتعلق بإنتشار فيروس كوفيد-19 " كورونا" فى مختلف المحافظات، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان للنائب العام، دعوته كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى أهمية توخى الدقة فى نشر أى معلومات تتعلق بإنتشار "كورونا"، دون الرجوع لمصدرها الرسمى المتمثل بوزارة الصحة.
وجاء فى نص البيان قال: إن نشر ونقل معلومات مغلوطة لا تتفق مع الواقع تسبب تفاقم الوضع وإثارة الذعر لدى المواطنين والتأثير سلباً على حياتهم، داعيا كافة المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة التي كثفت التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية للرصد المبكر عن أى حالة يشتبه بإصابتها بفايروس "كورونا".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت تفعيل خطة الطوارئ فى أريحا، وبيت لحم، والأغوار فى إطار توجيهاتها الاحترازية من تفشى فيروس كورونا المستجد.
يأتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"، فى أحد فنادق محافظة بيت لحم بجنوب الضفة الغربية.
فيما أعلنت الطوائف المسيحية في فلسطين إغلاق كنيسة المهد وعدم استقبال السياح والحجاج اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر اليوم، استجابة لتوصيات وزارة الصحة وتعليمات محافظ بيت لحم، في إطار خطة الطوارئ التي تم اعتمادها لمواجهة فيروس كورونا.
ويشار إلى أن كنيسة العائلة المقدسة للاتين في رام الله، إحتفلت مساء الأربعاء، بخدمة أربعاء الرماد، في قداس إلهي ترأسه الكاهن المساعد الأب سليمان حيفاوي، بمعاونة راعي الكنيسة الأب جمال خضر، وبمشاركة جمع غفير من أبناء الكنيسة.
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