شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الطوارئ..نائب عام فلسطين يحذر من نشر معلومات مغلوطة حول "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب العام الفلسطينى ، أكرم الخطيب، اليوم، الخميس، من نشر أى معلومات مغلوطة تتعلق بإنتشار فيروس كوفيد-19 " كورونا" فى مختلف المحافظات، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان للنائب العام، دعوته كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى أهمية توخى الدقة فى نشر أى معلومات تتعلق بإنتشار "كورونا"، دون الرجوع لمصدرها الرسمى المتمثل بوزارة الصحة.

وجاء فى نص البيان قال: إن نشر ونقل معلومات مغلوطة لا تتفق مع الواقع تسبب تفاقم الوضع وإثارة الذعر لدى المواطنين والتأثير سلباً على حياتهم، داعيا كافة المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة التي كثفت التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية للرصد المبكر عن أى حالة يشتبه بإصابتها بفايروس "كورونا".