شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من ولى عهد أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ،اليوم ، رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تسلم الرسالة وزير ديوان البلاط السلطانى خالد بن هلال البوسعيدى خلال استقباله بمكتبه اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سلطنة عمان محمد بن سلطان السويدي .

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

كان هيثم بن طارق، سلطان عمان، قرر تعيين منصور بن ماجد بن تيمور مستشارا خاصا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

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فى وقت سابق بحث رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان خالد بن هلال المعولي، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سبيل تحقيق التكامل بين الشعوب الخليجية، والعمل تحت الإطار الخليجي المشترك.

يذكر أن صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، فاز بمنصب النائب الأول للاتحاد العربي للجامعات خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بسلطنة عمان.

وقد اجريت انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية اليوم حيث شارك فيها ممثلو 17 دولة عربية، وهي الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن .