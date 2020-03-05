شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبى الرياضى يطلب تأجيل كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بناء على تعميم حكومي أطلعت عليه رويترز طلبت دبي من منظمي الأحداث الرياضية تأجيل كافة الأنشطة المتعلقة بالرياضة حتى نهاية مارس آذار الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في التعميم الذي أصدره مجلس دبي الرياضي أن طلب التأجيل هو إجراء احترازي حفاظا على الصحة العامة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مجلس دبي الرياضي أو من المكتب الإعلامي لحكومة دبي حول الإجراءات الجديدة.

وكشفت دولة الإمارات عن وجود 27 حالة إصابة بالفيروس على الأقل في أراضيها.

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وسبق وان اعلنت هيئة الصحة فى دبى، امس الأربعاء، اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لفتاة فى السادسة عشر من عمرها، وهى تلميذة فى إحدى المدارس التى تقدم المنهاج الدراسى الهندى فى الإمارة.

وأكدت الهيئة، فى بيان نقلت عنه صحيفة "البيان"، أنه تم اتخاذ التدابير الفورية اللازمة، بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية فى دبي، وجرى عزل الطفلة وأسرتها.

واتضح أن إصابة الطفلة بالفيروس كانت نتيجة انتقاله إليها من والدها، الذى أصيب به خلال سفره إلى الخارج، بينما لم تظهر عليه أية أعراض للمرض، إلا بعد مرور خمسة أيام على وصوله.

وتم تعليق الدراسة فى المدرسة وإخلائها، للقيام بعمليات التعقيم الشاملة لكافة منشئاتها وأبنيتها ومرافقها، وجارى إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة لكل من خالطتهم الفتاة من طلاب ومعلمين وأطقم مساعدة فى المدرسة، وفق البروتوكولات المعتمدة فى مثل هذه الحالات.

وأعلنت الإمارات، أمس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة الإماراتية أن العدد الإجمالى للحالات التى تم تشخيصها بفيروس "كورونا" بلغ 27 حالة، شفيت منها 5 حالات.