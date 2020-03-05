المغرب يسجل ثاني إصابة بكورونا

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365



أعلنت السلطات المغربية، الخميس، تسجيل ثانِ إصابة بفيروس كورونا لمواطنة عائدة من إيطاليا.



جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة المغربية حصلت الخليج 365 على نسخة منه.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل ثانِ إصابة مؤكدة بالفيروس، وهي لمواطنة قادمة من إيطاليا، ليلة الأربعاء.

وتخضع المصابة حاليا للحجر الصحي بإحدى مستشفيات الدار البيضاء (شمال)، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة" وفق البيان.



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والإثنين، أعلنت الصحة المغربية تسجيل أول إصابة بكورونا، لمواطن عائد من إيطاليا أيضا.

وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس "كورونا المستجد" بالعالم، الخميس، إلى 3 آلاف و286 حالة.



وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.



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