فلسطين..اشتباه بإصابة موظفي فندق بـ"بيت لحم" بفايروس "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، حالة الطوارئ في محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد الاشتباه بوقوع إصابات بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا، بين عدد من الموظفين في أحد فنادق محافظة بيت لحم".

وأضافت، إنه تم "أخذ الفحوصات اللازمة، وبانتظار النتائج".

وقررت الوزارة إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، في بيت لحم، لمدة 14 يوما.

كما أعلنت عن وقف استقبال كافة المجموعات السياحية، وإلغاء الحجوزات الفندقية، في المدينة.

وقالت الوزارة إنها حوّلت أحد فنادق مدينة بيت لحم، مقرا للحجر الصحي.

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ودعت الوزارة، المواطنين الى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الإجرائية والاحترازية .

وفي ذات السياق، أعلنت الطوائف المسيحية، في بيان وصل وكالة الخليج 365، إغلاق كنيسة المهد، في مدينة بيت لحم، استجابة لقرار وزارة الصحة.

وتعتبر الكنيسة، من أبزر الأماكن المقدسة للمسيحيين حول العالم، حيث يعتقد أنها أقيمت في المكان الذي شهد ولادة السيد المسيح عليه السلام، ويؤمها الكثير من السياح.

كما أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، في بيان منفصل، تأجيل "ماراثون فلسطين الدولي"، المزمع اقامته في بيت لحم يوم 27 مارس/آذار الجاري، إلى أجل غير مسمى.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.