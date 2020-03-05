الكويت: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا قادمتين من إيران

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الخمیس تسجیل إصابتین جدیدتین مؤكدتین بفیروس كورونا المستجد “كوفید 19” في الكویت خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة قادمتین من ایران لیرتفع بذلك إجمالي عدد المصابین بالفیروس إلى 58حالة.

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