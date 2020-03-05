شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يوضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قدم الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، قراءة لتوقعات خريطة الأمطار والرياح اليوم الخميس، وذلك على عدة مناطق بالمملكة.

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وأوضح الحصيني، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر، أنه من المتوقع أن تهطل أمطار متفاوتة الشدة خفيفة إلى شبه غزيرة، مع حبات برَد؛ وذلك على أجزاء من مكة المكرمة وشرقها، تشمل الطائف وشرقها، وتمتد إلى الباحة وعسير، خاصةً النماص، وجنوب منطقة المدينة المنورة.

وأشار الحصيني إلى نشاط لرياح متوسطة السرعة على أجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وشرقها، والشمالية وتبوك والحدود السعودية الإماراتية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس- سماءً غائمةً جزئيًّا على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون الرياح نشطةً مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة وشمالها.