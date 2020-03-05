تعرف على أفضل التمارين والحمية لنحت الجزء العلوي من الجسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تتركز الدهون بشكل أكبر في الجزء العلوي من الجسم، ما يفسد مظهره بشكل عام، لتبرز الحاجة إلى وسائل لاستعادة الرشاقة، وفقا لموقع 24.



وتنصح نادية فيرويذر، المدربة الشخصية البريطانية الشهيرة بتمرين الضغط على الجدار لنحت الجسم العلوي من الجسم.

التمرين

قف بقرب أحد الجدران مع وضع يديك على الجدار وقدماك إلى الخلف بحيث يصنع جسمك زاوية حادة مع الجدار، وارفع كعبي قدميك للأعلى، ليتركز الثقل على الجزء الأمامي من القدمين، ثم ادفع جسمك للأمام مع ثني الذراعين حتى يقترب وجهك من الجدار، بعد ذلك عد بجسمك إلى الوضعية الأولى.

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كرر هذا التمرين لمدة دقيقة ثم استرح لمدة دقيقة حتى تنتهي من 5 جولات.

ماذا تأكل؟

تقول أخصائية التغذية شونا ويلكينسون إن نظامك الغذائي يمكن أن يساعد أيضاً على نحت جسمك. وتعتبر زبدة البندق مصدراً هاماً للبروتين الضروري لبناء العضلات وإصلاحها، كما أن زبدة الفول السوداني اللوز والكاجو والبندق تحقق نفس الغرض.

زيت الزيتون البكر الممتاز هو خيار جيد أيضاً، وتحتاج إلى التأكد من حصولك على كمية كافية من الدهون في نظامك الغذائي، وإلا سيبدأ جسمك في حرق البروتين.

أضف زيت الزيتون إلى السلطة، ويمكنك استخدام الليمون أو الريحان لإضافة المزيد من النكهة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.