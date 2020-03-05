شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية والتجمع الصحى الأول بالرياض يبحثان أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الشيخ سامى بن سليمان المشيقح، بمكتبه بمقر الفرع اليوم، المدير التنفيذى للشؤون الأكاديمية بالتجمع الصحى الأول بالرياض الدكتور علي بن فرحان العنزي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجهتين، والبرامج التوعوية والخدمات التي يقدمها مركز الدعوة والإرشاد بفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض؛ للارتقاء بالرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، التي تعد مكونات رئيسة للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة.

كان المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أعلن أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر من خلاله حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض على 7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع مسدس غير مرخص، وجارية متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

كان المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، قال خلال الفترة الماضية أنه بالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن حيازة أحد الأشخاص لسلاحٍ نارى من نوع رشاش أثناء تواجده بداخل أحد المطاعم بحى الشفاء جنوب العاصمة الرياض بما يخالف الأنظمة ودون اكتراثٍ لخطورة ذلك وتأثيره السلبى على الشعور العام بالأمان، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الفرق الأمنية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحديد هويته والقبض عليه.