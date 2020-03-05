شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد البحرينية: انخفاض كمية الأمطار خلال فبراير 2020 مقارنة بالمعدل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، في تقريرها الشهرى بأن شهر فبراير2020 كان حارًا بالنسبة إلى درجات الحرارة مع إنخفاض في كمية الأمطار مقارنة بالمعدل العام.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، قد بلغ المتوسط الشهرى لدرجات الحرارة 19.1 م وذلك بزيادة قدرها 1.2 م قياسًا بالمعدل العام لشهر فبراير.

كما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى 22.6 م وذلك بزيادة قدرها 1.4 م قياسًا بالمعدل العام. وبلغت أعلى درجة حرارة 29.5 م والتي سجلت بتاريخ 8 فبراير في مطار البحرين الدولي ولكن تم تسجيل 33.2 م بتاريخ 25 فبراير في حلبة البحرين الدولية.

أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان 16.0 م وذلك بزيادة قدرها 1.1 م قياسًا بالمعدل العام.

وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد بشكل عام إلا أن مملكة البحرين قد تأثرت خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير بموجة باردة صاحبها إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ورياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة ويعزى سبب ذلك إلى تحرك منخفض جوي قطبي متبوعًا بكتلة هوائية باردة بإتجاه الخليج العربي.

حيث كان للرياح الشمالية الغربية تأثير ملحوظ في الإحساس ببرودة الجو حيث سجلت أقل درجة للحرارة 10.0 م في مطار البحرين الدولي، 8.2 م في جزيرة سترة، 8.5 م في درة البحرين و 8.9 م في حلبة البحرين الدولية بتاريخ 12 فبراير 2020. وسجلت درجات الحرارة المحسوسة أقل من 5 م بفعل تأثير الرياح. كما سجلت أقل درجة حرارة في جسر الملك فهد 8.7 م بتاريخ 13 فبراير 2020.

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وتشير الإحصائيات المناخية لشهر فبراير للسنوات السابقة بأن مملكة البحرين قد شهدت سابقًا موجات باردة مماثلة تدنت فيها درجات الحرارة إلى 10 م أو أقل من ذلك خلال شهر فبراير مثلاً للأعوام 2017، 2008 و2005.

علمًا بأن أقل درجة حرارة قد تم تسجيلها في مطار البحرين الدولي كانت 7.2 م المسجلة في 11 فبراير 1949 و 8 فبراير 1950.

وقد بلغ مجموع هطول الأمطار لشهر فبراير 1.0 ملم في مطار البحرين الدولي. كما سجل شهر فبراير سقوط كمية قليلة من الأمطار لم تتجاوز 0.05 ملم بتاريخي 20 و 26 فبراير. علمًا بأن المتوسط الشهري للهطول لشهر فبراير يبلغ 16.2 ملم. وقد سجلت أعلى كمية هطول لشهر فبراير في مطار البحرين الدولي سنة 1988 حيث بلغت 106.8 ملم.

كما بلغت الكمية الإجمالية للهطول لشهر فبراير 0.2 ملم في جسر الملك فهد، أما في جزيرة سترة، درة البحرين وحلبة البحرين الدولية فلم يتم تسجيل أي كمية للهطول.

وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية في شهر فبراير 64%. في حين بلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية العظمى 81 %. وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية الصغرى 45%.

وبلغ مجموع ساعات سطوع الشمس لشهر فبراير 262.8 ساعة وهو يعتبر ثاني أكبر مجموع ساعات للسطوع الشمسي لشهر فبراير منذ بداية التسجيل سنة 1968. علمًا بأن أعلى مجموع لساعات السطوع الشمسي لشهر فبراير كان 287.1 ساعة المسجل في فبراير 2016.

وبلغت نسبة سيطرة الرياح الشمالية الغربية خلال شهر فبراير 36 %. وبلغت أعلى هبة للرياح 39 عقدة بتاريخ 25 فبراير في مطار البحرين الدولي. وتأثرت المملكة بغبار كثيف بتاريخ 25 فبراير حيث تدنت الرؤية الأفقية إلى 600 متر في مطار البحرين الدولي.