شكرا لقرائتكم خبر عن دبابة سورية تجر مصفحة تركية بعد فرار الجنود منها خلال معركة عسكرية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الجيش العربي السوري في استعادة السيطرة على الكثير من الأراضي المحتلة من قبل الجيش التركي، ويحقق جيش سوريا انتصارات على حساب المجموعات الإرهابية ومن خلفها القوات التركية التي تدعم الإرهابيين في شمال سوريا.

وعرضت قناة "روسيا اليوم"، فيديو لدبابة سورية وهي تجر مصفحة تركية بعد فرار الجنود الأتراك منها خلال تقدم حركة الجيش السوري لاستعادة أراضيه المحتلة من قبل أردوغان والمجموعات الإرهابية في سوريا.

وتشن قوات الجيش السورى بدعم روسي منذ ديسمبر هجوما واسعا ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة أخرى مدعومة من أنقرة، فيما دفع الهجوم خلال ثلاثة أشهر نحو مليون شخص للفرار بحسب الأمم المتحدة، في موجة نزوح غير مسبوقة منذ اندلاع النزاع قبل 9 سنوات.

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بدوره كشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أنه حصل على أدلة تشير إلى محاولة استفزاز فاشلة قامت بها مجموعات إرهابية باستخدام أسلحة كيميائية في الجزء الشرقي من منطقة خفض التصعيد بإدلب.

ونشرت وكالة سبوتنيك الروسبية، بيان المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الذى قال فيه إنه في الثالث من مارس أثناء إجراءات الرد التي اتخذتها القوات الحكومية السورية ضد إرهابيي "هيئة تحرير الشام" – جبهة النصرة - في الجزء الشرقي من منطقة خفض التصعيد بادلب، تم تلقي أدلة دامغة على محاولة استفزاز فاشلة باستخدام أسلحة كيميائية".

وأشار البيان إلى أن مجموعة إرهابية تضم 15 عنصرا حاولت تفجير ذخائر ذات حشوات كيميائية سامة من أجل عرقلة تقدم القوات الحكومية السورية في الأحياء الغربية من سراقب واتهامها فيما بعد باستخدام الأسلحة الكيميائية، كما حاولت مجموعة من الإرهابيين يصل عددها إلى 15 شخصا، في 2 مارس/ آذار ليلاً، تفجير ذخيرة ذات حشوات كيميائية سامة".