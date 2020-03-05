شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من برنامج «سند للزواج» بشأن إمكانية تسجيل الوافدين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد برنامج مبادرة “سند الزواج”، الذي أطلقه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أنه يشترط أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية للحصول على دعم للزواج.
جاء ذلك رداً على تساؤل أحد الوافدين بشأن إمكانية أن يتقدم إلى مبادرة سند الزواج للحصول على دعم يؤهله للزواج من مواطنة، حيث أكد البرنامج في رده أن الدعم يكون للزوج والزوجة سعوديي الجنسية.
ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي: (هنا)،
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