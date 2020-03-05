شركة SQFMI تطلق ساعتها الذكية Watchy الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة SQFMI ساعتها الذكية Watchy الجديدة المزودة بشاشة الحبر الإلكتروني، بـ55 دولاراً أمريكياً.



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وبسبب عرض الساعات الذكية المستمر للوقت وتسجيل البيانات الحيوية باستمرار، فإنها تحتاج إلى بطاريات قوية، ولذلك تظهر أهمية تقنية الحبر الإلكتروني، التي تمتاز بتوفير الطاقة، وهو الذي لا يستهلك طاقة إلا عند تغيير محتوى الشاشة.

وتعمل شاشة الحبر الإلكتروني في الساعة الذكية الجديدة بدقة 200× 200 بيكسل، وتعتمد على وحدةDS3231 RTC لإظهار الوقت الحالي بصورة صحيحة، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر التسارع من نوع BMA423، والذي يتيح إمكانية تتبع الأنشطة البدنية وخاصة عدد الخطوات.

وتزخر الساعة الجديدة بتقنيتي الواي فاي، وبلوتوث منخفضة الطاقة مع محرك الاهتزاز وأربعة أزرار، ويمكن استعمال الساعة الذكية بالإيماءات، ويمتد تشغيل البطارية، أسبوعين.