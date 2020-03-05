هل الإجهاد في العمل يؤدي إلى البدانة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
العمل الذي يصبح مزعجا ويسبب الإجهاد، يمكن أن يؤدي الى البدانة.
توصل علماء كلية لندن الجامعية من خلال دراستهم لمعطيات ونتائج 8 بحوث سابقة، شملت 60 ألف شخص، الى ان الاجهاد بسبب ظروف العمل قد يسبب البدانة.
بينت نتائج هذه الدراسة بأن الأشخاص الذين يعملون بجهد في ظروف متوترة خلال عدة سنوات، يزداد احتمال اصابتهم بالبدانة بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بالذين يعملون في ظروف مريحة وهادئة.
يربط العلماء سبب ذلك باضطرار الشخص الى البقاء في العمل فترة أطول، وهذا ينعكس سلبيا على نظام التغذية والنشاط البدني.
كما أن التوتر النفسي يدفع الناس الى تناول ما يسمى الطعام "المريح" الذي بواسطته يبتلعون "المشاكل".
وللتغلب على اعباء العمل يحتاج الجسم الى طاقة اضافية يجدها عادة في الغذاء غير الصحي والحلويات.
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