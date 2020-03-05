5.6 مليار دولار إيرادات الاتحاد للطيران خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الاتحاد للطيران عن تسجيل تحسن إيجابي في أداء عملياتها الرئيسية بنسبة 31 في المئة خلال عام 2019 وبلغت قيمة إيراداتها 5.6 مليار دولار، فيما حققت ارتفاعاً في معدل الأداء التراكمي للأعمال الرئيسية بنسبة 55 في المئة منذ عام 2017 حيث يعد نجاح برنامج تحول الأعمال الذي تتبناه الاتحاد للطيران عاملاً رئيسياً في تحقيق هذا الأداء الإيجابي وذلك بحسب النتائج المالية الصادرة عن الشركة.

وفي إطار استراتيجية التحول وضبط التكاليف تمكنت الاتحاد من خفض إجمالي نفقات التشغيل بسبب التوجه الإيجابي في أسعار الوقود وظلت نفقات التمويل ثابتة رغم دخول طائرات جديدة إلى الأسطول.

وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها أسواق السفر العالمية، تمكنت الاتحاد من رفع معدل إشغال المقاعد بنسبة 78.7% ونقل 17.5 مليون مسافر.

وقال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «بفضل تبني سبل وحلول مبتكرة في عملياتنا التشغيلية، تمكنّا من خفض نفقات التشغيل ورفع معدل العائد ومعدل إشغال المقاعد ولا يزال أمامنا الكثير من العمل، غير أن النتائج الإيجابية التي أحرزناها منذ عام 2017 وتحقيق إنجازات تفوق التوقعات يدفعنا إلى الإصرار على مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن تنفيذ الخطط المستهدفة والمضي قدماً في تحقيق أهداف برنامج تحول الأعمال». وأضاف توني دوغلاس: «على الرغم من أن عمر الاتحاد للطيران يبلغ 16 عاماً، إلا أننا نفخر بكوادرنا البشرية والتطور الذي أحرزناه، فنحن نمتلك الرؤية والمرونة للخروج على المألوف من أجل قيادة التغيير الحقيقي في كافة مجالات الأعمال». والتزمت الاتحاد للشحن باستراتيجية التحول خلال عام 2019 حيث بلغ إجمالي حمولة الشحن التي تمّ تناولها 635 ألف طن، فيما سجل الربع الرابع من العام الماضي معدل «حمولة الطن لكل كيلومتر» زيادة بنسبة 5.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، مع ارتفاع بنسبة 1.7 نقطة مئوية في معدل إشغال الحمولة.

وبلغ عدد طائرات الشركة 101 طائرة، مؤلفة من 95 طائرة ركاب وست طائرات شحن بمتوسط عمر يصل إلى 5.3 سنة وذلك بنهاية عام 2019 فيما بلغ عدد وجهات الشركة 76 وجهة.

وتواصل الاتحاد للطيران تعزيز علاقات الشراكة بالرمز لتوفير خيارات أوسع لضيوفها حول العالم عبر شبكة وجهات متكاملة تضمّ أكثر من 400 وجهة مع 56 شريكاً في قطاع الطيران. ووصل عدد رحلات الشراكة بالرمز إلى حوالي 17,700 رحلة.