وزيرة أولمبياد طوكيو: الاستعدادات للبطولة تسير وفقاً للخطط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة أولمبياد طوكيو سيكو هاشيموتو الخميس، إن اليابان ما زالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المُقبل وفقاً للخطط بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت هاشيموتو أمام لجنة الميزانية: «الإلغاء أو التأجيل لن يكون مقبولاً للرياضيين، الأجواء التي يمكن للرياضيين الشعور بالراحة والتركيز فيها يجب أن تكون جاهزة».

وأشارت إلى أن منظمي البطولة سيواصلون العمل عن قرب مع اللجنة الأولمبية الدولية.

كما شددت الوزيرة على أن القرار الأخير بشأن الأولمبياد سيكون بيد اللجنة الأولمبية الدولية.

وأثارت هاشيموتو الجدل هذا الأسبوع عندما قالت إن عقد الأولمبياد «ربما يمكن ترجمته بأنه يسمح بالتأجيل» خلال عام 2020.

لكن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قال أمس الأربعاء، إن كلمتي «الإلغاء» أو «التأجيل» لم يتم ذكرهما خلال الاجتماعات التي استمرت ليومين للتركيز على الاستعدادات للبطولة.

ورداً على سؤال عن السبب وراء ثقته في إقامة الألعاب في موعدها قال باخ، إن اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي ألعاب 2020 يستقون معلوماتهم من خبراء من بينهم منظمة الصحة العالمية.

وتأكد إصابة أكثر من ألف شخص في اليابان بفيروس كورونا بعد إضافة 36 حالة إصابة جديدة أمس الأربعاء، وهي أكبر زيادة في يوم واحد في مواقع متفرقة من مقاطعة كوماموتو في جنوب غرب البلاد إلى هوكايدو في الشمال. وأعلنت وزارة الصحة وفاة 12 شخصاً.