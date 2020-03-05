حملة أمريكية جديدة ضد تطبيق تيك توك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حملة جديدة في الولايات المتحدة على تطبيق الفيديو الصيني تيك توك بدعوى ارتباط التطبيق بالحكومة الصينية والتحذير من أنها تستغله للتجسس على مستخدميه.

قال السيناتور الجمهوري جوش هاولي إنه بصدد طرح تشريع يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام تطبيق تيك توك، وقال إن التطبيق يشارك بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية.

وقال للصحفيين عقب اجتماع للجنة تشريعية فرعية في مجلس الشيوخ يوم أمس للنظر في علاقات شركة التكنولوجيا العملاقة مع الصين إن التطبيق يتعامل مع كم هائل من بيانات المستخدمين، وإنه ملزم بمشاركتها مع بكين.

ولفت إلى أن الحظر سيكون على الأجهزة التي تقدمها الحكومة لموظفيها. مضيفاً أن الأمر بديهي بالنسبة لموظفي الحكومة الفيدرالية، وقال للصحفيين: «هل ترغبون في أن يكون لدى الصين معلومات جغرافية حول تحركات الموظفين الفيدراليين؟ هل ترغبون حقاً في أن يكون لديهم اطلاع حول تفاصيل استخدامهم للوحة المفاتيح على هواتفهم؟»

وكانت تيك توك أعلنت سابقاً أن نحو 60% من مستخدمي تطبيقاتها في الولايات المتحدة والبالغ عددهم 26.5 مليون مستخدم شهرياً، هم من الفئة العمرية بين 16 و24 عاماً.