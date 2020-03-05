هزائم الإنسان على طاولة تشريح الدراما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

شهد «معهد الشارقة للفنون المسرحية»، أمس الأول الثلاثاء، تقديم عرضين مسرحيين ضمن النسخة ال30 من «مهرجان أيام الشارقة المسرحية»؛ وهي: «لمس المواجع»، لمسرح رأس الخيمة الوطني، تأليف حميد فارس، وإخراج مبارك خميس، و«ليلة مقتل العنكبوت»، لفرقة مسرح خور فكان للفنون، تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج إلهام محمد.

«لمس المواجع»، حكاية فلكلورية، تتحدث عن المجتمع الذي تبرز فيه السيطرة الذكورية على الأنثى، ويشتغل العمل على تلك العلاقة، إضافة إلى تناول قضية العادات والتقاليد والشرف، وقد أفلح النص في الخوض في مسألة المسكوت عنه في كثير من المجتمعات العربية.

يحكي العرض عن قصة حب عميقة جمعت بين «مسعود»، و«أصيلة»، اللذين تربيا معاً في نفس الفريج؛ حيث كانت ثمة علاقة تربط بين أسرتيهما؛ لكن هذا الحب يواجه بحرب قاسية من والد الفتاة «ابن نيشان»، الذي ظل يرفض تلك العلاقة، ويعين حرساً لابنته، ثم يقرر أن يزوجها من شاب آخر، وهو الأمر الذي أخبرت به أصيلة حبيبها مسعود؛ لكن مسعود أظهر رد فعل سلبي، وهو ما حيّر أصيلة التي كانت أكثر قوة منه فيما يتعلق بشأن العلاقة التي جمعتهما.

ولئن كان سبب الرفض الظاهري من قبل الوالد على تلك العلاقة هو عراقة ورفعة نسب عائلته الذي ظل يتباهى به؛ إلا أن الأحداث تكشف عن وجود سر خطر في حياة الرجل والعائلة، وهو السر الذي كانت تحتفظ به والدة مسعود «نهلة»، في حياتها، وكان ابن نيشان يخشى أن يتسرب هذا السر من فم تلك المرأة، فكان أن ذهب إلى منزلها في إحدى الليالي الممطرة؛ لينتقم منها ويقتلها، فتضيع صرخاتها وسط ضجيج دوي الرعد.

وترجع حكاية السر إلى أن ابن نيشان عندما بشر بمولودته «أصيلة»، أنكر نسبها إليه، واتهم زوجته بالسوء، وأن المولود هو لأحد أقربائه الذي يُدعى سيف؛ حيث إن ابن نيشان لم يكن ينجب في الأصل، وهو الأمر الذي علمته والدة مسعود، فصار يحقد على ابنها.

قصة تقليدية

القصة تقليدية؛ لكنها رائعة، وكان من الممكن الاشتغال عليها بصورة مختلفة، وقد حاول المخرج بالفعل أن يقدم معالجة إخراجية متميزة تخدم النص؛ لكنه وفي لحظة تنفيذ العمل على الخشبة وقع في العديد من الأخطاء التي خصمت كثيراً من قيمة العمل، فالإضاءة كانت معتمة بصورة كبيرة؛ حيث إنها جعلت المشاهد بعيداً عن تعبيرات وجوه الممثلين، وهو الأمر الذي أفقد من قيمة التواصل بين العرض والمتلقي، وكذلك كانت الأزياء لا تنتمي إلى طبيعة العمل؛ حيث ارتدى الممثلون ملابس غربية ليست ذات علاقة ببيئة الحكاية، كما أنهم لم يكونوا على تواصل مع بعضهم، فجاءت الحوارات خالية من الروح، ويبدو أن الكثافة الحوارية قد أربكت الممثلين كثيراً، وعلى الرغم من أن استهلال العرض جاء عبر مقدمة لموسيقى شعبية حية جميلة عبر آلة الطنبور؛ لكنها لم توظف داخل بنية العرض، ولم تسهم في تنمية الأحداث.

وتباينت آراء النقاد حول العرض في الندوة التطبيقية التي أعقبته، والتي أدارها خليفة الهاجري «الكويت»، وذكروا أن العرض يمكن أن يمثل بداية معقولة للمخرج، خاصة أنه يشارك لأول مرة في المهرجان؛ ولكن عليه أن يبذل مجهوداً أكبر في تحويل النص المكتوب إلى عرض مسرحي.

وذكرت سوهندة أبوبكر «السودان»، أن الممثلين لم ينجحوا في إيصال موضوع وقصة العرض، وكانت هنالك مشاكل حقيقية فيما يتعلق بمخارج الحروف. وشددت رضوى البحتيتي «مصر»، على أن الإضاءة المعتمة خصمت كثيراً من العمل، كما أن الممثلين لم يتلقوا تدريباً كافياً، ولفت يوسف الحمدان «البحرين»، إلى ضرورة أن تعقد الورش التدريبية، وتتوفر الفرق المسرحية على مؤطرين باستمرار في كل مجالات المسرح حتى تنضج التجارب؛ حيث كان من الواضح أن بعض العروض لم تتوفر على مثل هذه الجوانب، وكان الاجتهاد فيها يقوم في الأغلب على جهود ذاتية.

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غرفة مظلمة

العرض الثاني «ليلة مقتل العنكبوت»، كشف عن قصة مميزة بحمولة فلسفية وسياسية، وتحمل مطوية العرض كلمات مفتاحية ودلالية للمخرجة إلهام محمد وهي: «من قيعان الزنازين المكتظة بالظلمة وخيوط العنكبوت والصرخات الضائعة دون صدى، فكم من (فنار)، مصلوب على صدر الإنسانية»، وفنار هذا هو بطل القصة الذي يجد نفسه في قعر السجن في غرفة مظلمة، بعد أن تم توجيه عدد من التهم إليه متعلقة بإشاعة الفوضى، وهتك النسيج الاجتماعي، وعدم احترام تقاليد وعادات المجتمع، وهي تهم ظالمة من قبل السلطة التي يمثلها «الديناصور»، والذي هدف عبر هذه التهم إلى ابتزاز «فنار»، حتى يستحوذ على خرائط ومخططات كانت بحوزته تتعلق بالأنفاق والسراديب الكائنة تحت مدينة الأحلام؛ لكن فنار يرفض بشدة ليدفع ثمن ذلك العناد سنوات طويلة من عمره في غياهب معتقل ضيق تحيط به العناكب من كل جانب، ومع استمرار حبسه داخل المعتقل تبدأ قصة علاقة بينه وأحد العناكب «أنثى»، مملوءة بالأحاسيس الجميلة فهي تغني وتعزف الموسيقى وتملأ حياة فنار بالأمل، بعد أن كاد يقتله اليأس من الخروج من الزنزانة الضيقة الموحشة، وتتطور العلاقة الوجدانية بين الاثنين؛ حيث صارت العنكبوت ترمز إلى كل القيم النبيلة، وفجأة يحل على الزنزانة ضيف جديد «أمين»، وهو من نفس منطقة فنار من بلدة تدعى المنسية، وتشهد ليالي السجن نقاشات طويلة بينهما قبل أن يكتشف فنار أن ابن منطقته هذا صار يتعاون مع «الديناصور»، وينقل إليه المعلومات التي كان يخبره بها والتي تثبت أن فنار لا يزال يتمسك بموقفه ضد السلطة وطبيعتها القمعية.

وعلى الرغم من طول مدة اعتقال فنار؛ فإن الديناصور لم يفقد الأمل في معرفة مكان المخططات والخرائط، فيطلب من جديد من فنار إخباره بمكانها، ليتمسك الأخير برفضه وعناده، ويكتشف الديناصور العلاقة التي صارت تجمع بين فنار والعنكبوت الأنثى فيغضب ويحاول أن يقتل العنكبوت في صراع دام انتهى بمصرع الديناصور نفسه، ليختم العرض بنهاية مفتوحة أمام كل التأويلات.

تميز

قصة العرض جاءت مختلفة وشديدة الصعوبة، وتحمل الكثير من الرموز التي تحتاج إلى تفكيك، وهذا ما تصدت له مخرجة العمل التي قدمت حلولاً إخراجية غاية في الروعة؛ حيث قامت بتوظيف كل عناصر المسرح توظيفاً خلاقاً، واشتغلت بصورة أساسية على لغة الجسد، والحوارات اللامعة الذكية بين الممثلين، وكذلك فعلت مع عناصر السينوغرافيا بصورة مميزة على مستوى الإضاءة والموسيقى حتى يتحقق التواصل بين العرض والمتلقي ليكتمل شرط الفرجة، وهو ما تم بالفعل؛ حيث تفاعل الجمهور كثيراً مع العمل، ومع اللوحات الجمالية والفنية التي شكلتها المخرجة التي استطاعت بالفعل أن تسيطر على مقاليد العرض، وتقدم تفاصيل فرجة بصرية مختلفة تماماً، وجاء الأداء التمثيلي المميز واللافت ليكمل تلك اللوحة المسرحية الزاهية، ففرقة التمثيل استطاعت أن تقدم فنوناً من الإبداع الأدائي على مستويات عدة في الحوار ولغة الجسد والحركة على كل مستويات الخشبة، وهو الأمر الذي خفف كثيراً من الرمزية التي حفل بها النص الذي احتشد بقيم الحرية والعدالة وأحلام المدينة الفاضلة، وضرورة تخليص العالم من الظلم والشرور والأشرار، حتى تعيش الإنسانية في ظل السلام والحب والتسامح.

وقد وجد العرض في الندوة التطبيقية التي أدارتها عبير علي، «مصر»، ردود فعل واسعة من قبل النقاد.

وذكر عبد الناصر الزاير «الكويت»، أن العمل بصورة عامة كان مدهشاً ونجح في توظيف عناصر العرض المسرحي كاملة الصوت والصورة، كما جاء الأداء التمثيلي قمة في الروعة والإبداع. فيما أكد يوسف الحمدان «البحرين»، أن النص كان مركباً بالمعنى الفكري والجمالي، واشتغل على ثيمات متعددة الوجوه، وجاءت تعبيرات الجسد بشكل واع وذكي جداً. وأوضح

د. حسن خليل «مصر»، أن النص جاء جميلاً في تكوينه وفيه جراءة في الطرح السياسي، وكونت المخرجة صورة رائعة في العرض عبر استغلال الإضاءة في صناعة تشكيلات بصرية. فيما لفت عبد الحق مفراني «المغرب»، إلى أن العرض حمل رؤية إخراجية نسائية لنص ذكوري، معتبراً أن ذلك يعد شأناً لافتاً. بينما أشاد الممثل الكبير أحمد الجسمي بالأداء التمثيلي، ووصفه بالمختلف، وذكر أن المؤلف إسماعيل عبد الله قد عرف بالنصوص الثقيلة؛ لذلك كانت هنالك جرأة من المخرجة في تناولها لنص من نصوصه.