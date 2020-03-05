عودة سوني.. هاتفان جديدان من سلسلة أكسبيريا (صور ومواصفات وأسعار)

دبي - بواسطة محمد فارس © التصميم الكلاسيكي لسوني إكسبيريا التصميم الكلاسيكي لسوني إكسبيريا

كتب- رامز ميلاد:

على الرغم من تراجع حصتها في سوق الهواتف الذكية، ما زالت سوني تحاول العودة بطرح طرازات جديدة، وآخرها هاتفها الرائد سوني إكسبيريا 1 II، وأكسبيريا 10 برو. © التصميم الكلاسيكي لسوني إكسبيريا 1 II التصميم الكلاسيكي لسوني إكسبيريا 1 II

سوني إكسبيريا 1 II:

يأتي الهاتف بتصميم كلاسيكي زجاجي بالكامل مع إطار من الألومنيوم، بشاشة فائقة الجودة بتقنية أوليد مقاسها 6.5 بوصة، وكعادة هواتفها الأخيرة فإن الشاشة بمقاييس عرض سينمائية 21:9، بدقة 643 بكسل، وهي الجودة الأعلى بين الهواتف الذكية جميعا. © سوني إكسبيريا 1 II سوني إكسبيريا 1 II

الكاميرا الأساسية الخلفية ثلاثية العدسات الرئيسية بدقة 12 ميجا، وعدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميجا، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل، مع مستشعرات أكبر وعدسات أسرع، من كارل زايس الألمانية. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابيكسل موجودة في الحافة العلوية.

يعمل هاتفي سوني إكسبيريا 1 II بمعالج سنابدراجون 865 ثماني الأنوية ويدعم شبكات الجيل الخامس مع ذاكرة عشوائية رام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا ويتميز بمقاومة المياه والغبار.

يحتوي الهاتف بطارية 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي.

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ومن المتوقع أن يبلغ سعره نحو 24 ألف جنيه مصري.

إكسبيريا 10 II:

يأتي بإمكانات أقل من شقيقه الأكبر، ويعمل بمعالج سنابدراجون 665 ثماني الأنوية الذي يوجد في هواتف شاومي ريدمي نوت 8 وريلمي 5، مع ذاكرة عشوائية رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجا. © سوني إكسبيريا 10 II سوني إكسبيريا 10 II

الكاميرا الأساسية الخلفية ثلاثية العدسات الرئيسية بدقة 12 ميجا، وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجا، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابيكسل موجودة في الحافة العلوية. © الهاتف مقاوم لرذاذ الماء الهاتف مقاوم لرذاذ الماء

شاشة Xperia 10 II من نوع أوليد فول إتش دي بلس مقاسها 6 بوصة بدقة 457 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع سينمائية 21:9، مع تصميم زجاجي بالكامل مقاوم للغبار والماء.

ويتضمن بطارية 3600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات. © التصميم الكلاسيكي لسوني إكسبيريا 10 II التصميم الكلاسيكي لسوني إكسبيريا 10 II

ومن المتوقع أن يبلغ سعره نحو 7 آلاف جنيه مصري.