شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة ديالى العراقية تُخفض الدوام الرسمى بنسبة 50% بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محافظة ديالى العراقية تخفيض الدوام الرسمي بنسبة 50% بسبب كورونا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أعلنت العتبة الحسينية المقدسة بالعراق فى بيان اليوم الخميس، أنها قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وجاء في البيان أن "العتبة الحسينية المقدسة تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق"، حيث تجذب مدينة كربلاء والنجف المجاورة زوارا شيعة من داخل العراق وخارجه. وذلك بعد أن أعلنت العراق عن ثانى حالة وفاة جراء كورونا.

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلت عن هيئة المنافذ الحدودية فى العراق قولها إنها ستوقف حركة التبادل التجارى بين العراق وجارتيه إيران والكويت لمدة أسبوع بدءا من الثامن من مارس ، بسبب مخاوف فيروس كورونا، وأضافت هيئة المنافذ الحدودية أن العراقيين الموجودين فى إيران حاليا سيسمح لهم بدخول العراق حتى 15 مارس.

وفى وقت سابق، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، عدم وجود أى حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فى مبنى المجمع النفطى بالشويخ، مشيرا إلى أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية على الموظفة المشتبه بإصابتها، ثبت أنها مصابة بانفلونزا موسمية عادية.

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وقال الفاضل - فى بيان صحفى أمس الأربعاء - إنه تم إعطاء الموظفة راحة لمدة يومين، مشيرا الى اتخاذ وزارة النفط، ومؤسسة البترول الكويتية، إجراءات الوقاية والصحة؛ للتأكد من سلامة جميع الموظفين فى مبنى المجمع النفطى بمنطقة الشويخ.

وأشار إلى أنه تم إجراء الإخلاء الاحترازي، فور شعور إحدى الموظفات فى مبنى الوزارة اليوم بارتفاع فى درجات الحرارة، وطبق المسؤولون الإجراءات الوقائية لخطة الطوارئ الموضوعة؛ حيث تم توجيهها إلى العيادة الطبية الموجودة داخل المبنى، لإجراء الفحوصات اللازمة، ومن ثم توجهت إلى (مستشفى جابر) لإجراء الفحوصات الدقيقة.

وتابع الفاضل أنه طبقا للتدابير الوقائية، قامت الجهات المعنية فى المجمع النفطي، بإخلاء الدور التاسع بالكامل فى مبنى الوزارة وتعقيمه ومبنى المؤسسة، قبل انتهاء وقت الدوام الرسمى بنصف ساعة، كما تم الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة فى إطار التعاون المستمر مع الوزارة.