شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تسجيل ثانى حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل ثانى حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنة مغربية، قادمة من إيطاليا، وذلك مساء أمس الأربعاء.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التعامل مع حالتها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأضاف البيان: "تقوم مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".

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وكانت وسائل إعلام رسمية بالمغرب، أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث كشفت وزارة الصحة المغربية الاثنين، عن أن عدد الحالات التى اشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل المغرب بلغ 27 حالة، وأنه تبين بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة خلوها من هذا الفيروس، وأن جميعها سلبية، وذلك في إطار منظومة اليقظة والرصد الوبائى، التى تنفذها الوزارة .

وكانت وزارة الصحة المغربية قد زودت جميع المستشفيات بتجهيزات طبية متطورة للكشف عن فيروس "كورونا" الذي اجتاح أكثر من خمسين دولة حول العالم منذ تفشيه في مدينة "ووهان " الصينية أواخر شهر ديسمبر الماضي. يشار إلى أن اللجنة الوطنية للقيادة بدولة المغرب، قالت أمس الأحد، إنها تواصل تتبع الوضع الوبائي على المستوى الدولي وأنه من المحتمل اتخاذ تدابير إضافية .

ووفقا لوكالة المغرب العربى، جاء في بلاغ للجنة أنه مع التذكير بأنه لم يتم رصد أية حالة إصابة بالمرض ببلدنا ، تؤكد اللجنة مواصلتها تتبع الوضع الوبائي على المستوى الدولي ، وأنه من المحتمل اتخاذ تدابير إضافية".