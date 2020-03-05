شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مخيم الفارعة جنوب طوباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلى، اليوم، فلسطينيا من مخيم الفارعة جنوب طوباس ، حيث أفاد مدير نادي الأسير فى طوباس كمال بني عودة،حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن جيش الاحتلال اعتقل عمر فتحى الشافعى، من مخيم الفارعة، بعد أن داهمت منزل ذويه وقامت بتفتيشة .

كان جيش الاحتلال، إعتقل 6 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة بمحافظة رام الله بينهم أسرى محررون.

وأفادت مصادر محلية فى رام الله أن جيش الاحتلال اعتقل الأسير المحرر باجس نخلة، وأحمد زيد، وشادى حجير من مخيم الجلزون شمال رام الله، فيما اعتقل سائد أبو البها من منزله فى بيتونيا غرب رام الله، والمحرر فادى عبدالدايم خلال اقتحام المدينة، وزياد فراج من قرية عين سينيا شمال رام الله.

وكان 226 مستوطنًا يهوديّا اقتحموا خلال الأيام الماضية، ساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطسينية- أن المقتحمين تجوّلوا بشكل استفزازى فى باحات المسجد المبارك بعد أن اقتحموه من باب المغاربة وصولا إلى باحات مصلى باب الرحمة.