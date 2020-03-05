شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنصح المواطنين والمقيمين بتجنب السفر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حثت وزارة الصحة الإماراتية في نبأ نشرته وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس المواطنين والمقيمين على تجنب السفر بسبب انتشار فيروس كورونا في عدة دول.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان من وزارة الصحة إنه في حال السفر "فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين".

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وقالت الإمارات التي أغلقت المدارس والمؤسسات التعليمية لأربعة أسابيع إنه ينبغي على الطلاب والعاملين في المنشآت التعليمية القادمين من السفر "عمل الفحص الطبي اللازم والتزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من المرض، حيث لن يُسمح لهم بدخول المنشآت التعليمية قبل ذلك".

والإمارات مركز رئيسي للرحلات الجوية الدولية كما أن مطار دبي واحد من أزحم المطارات في العالم.

وبلغ عدد الركاب في مطار دبي العام الماضي 86.4 مليون أو نحو 237 ألف راكب يوميا معظمهم‭ ‬من ركاب الترانزيت.

وأعلنت الإمارات عن 27 حالة إصابة بكورونا على الأقل. وأمس الأربعاء قالت هيئة الصحة بدبي إن طالبة انتقلت إليه العدوى من والدها الذي أصيب بالفيروس خلال سفره إلى الخارج.