شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية وارتفاع الحرارة بالإمارات ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار حيث توقعت أرصاد السعودية أن غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، فى حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة ، بينما ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ورطبا ليلا بالامارات ويتحول إلى معتدل فى مملكة البحرين

وإليكم التفاصيل...السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، فى حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ورطبا ليلا وصباح "الجمعة" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح نشطة السرعة تصبح معتدلة السرعة ظهرا، حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 18 – 28 كم/س تصل إلى 40 كم/س أحيانا على البحر.

ويكون الموج فى الخليج العربى مضطربا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:02 والمد الثانى عند الساعة 00:33 والجزر الأول عند الساعة 16:38 والجزر الثانى عند الساعة 02:01 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:35 والمد الثانى عند 06:00 والجزر الأول عند الساعة 12:12 والجزر الثانى عند الساعة 00:58.

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البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى البحرين اليوم الخميس سيكون معتدل لكنه بارد نسبيا ورطب خلال الليل، الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، الرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 30 %.، شروق الشمس 5:56 صباحا وغروبها فى الساعة 05:41 مساءا.