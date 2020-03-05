العراق.. إجراءات مشددة لمنع انتشار "كورونا"

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الخميس، فرض إجراءات مشددة في محافظات واسط وكربلاء والبصرة جنوبي البلاد، لمنع انتشار فيروس "كورونا" بعد وفاة شخصين مصابين به.

وقررت السلطات تعطيل الدراسة، وإغلاق الاماكن العامة، وإلغاء المناسبات الدينية، في بعض المحافظات، عقب إعلان وزارة الصحة الأربعاء، وفاة حالتين مصابتين بالفيروس من أصل 35 حالة مؤكد إصابتها.

وقالت خلية الأزمة في محافظة واسط، في بيان، وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر إغلاق جميع المقاهي والأماكن العامة والمتنزهات وصالات الأعراس، وكافة معاهد التدريس الخصوصي".

وطالبت الخلية الوقف الشيعي والسني في المحافظة بـ"منع إقامة المناسبات في الحسينيات والجوامع وغلق جميع المزارات الدينية لمنع التجمعات لما لها من خطورة في انتقال عدوى المرض".

وفي محافظة البصرة جنوبي البلاد، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس لأسبوعين.

وقال رئيس خلية الأزمة في البصرة المحافظ أسعد العيداني، في بيان، إنه "وجه بتمديد عطلة المدارس في المحافظة إلى 15 مارس/ آذار، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا".

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كما قررت خلية الأزمة في محافظة كربلاء (جنوب)، تمديد إغلاق قاعات الاحتفالات والنوادي الرياضية لأسبوعين.

وقالت الخلية في بيان، إنه "يجب الابتعاد عن التجمعات والاستمرار بغلق قاعات الاحتفالات والملاعب والقاعات الرياضية المغلقة وشاشات العرض ومدن الألعاب لمدة 15يوما".

وأضافت أنه "تقرر منع دخول أي أجنبي إلى المحافظة من الدول المؤشر فيها الإصابات".

وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس "كورونا المستجد" بالصين، الخميس، إلى 3 آلاف و14 حالة.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.