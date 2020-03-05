صحة الباحة تكشف حقيقة نقل حالة كورونا من مستشفى المندق

صحيفة الخليج الالكترونية

نفت صحة الباحة، اليوم الخميس، ما تم تداوله بشأن نقل حالة كورونا جديدة من مستشفى المندق العام.

وقالت صحة الباحة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن ما تضمنه الفيديو المتداول حول نقل حالة كورونا الجديد من مستشفى المندق العام غير صحيح، ولا يوجد حالات لمرض كورونا الجديد تم اكتشافها في المنطقة”.