وظائف شاغرة في شركة الخطوط الجوية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة الخطوط الجوية، عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى ” أخصائي إدارة الطيران ” .

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الطيران، علوم الطيران، القانون)، أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال ذات صلة ودورات تدريبية.

كما اشترطت أن يكون لديه مهارات التفكير والتخطيط والتنظيم ومهارات الاتصال والتنسيق ومهارات العمل الجماعي ومهارات استخدام الحاسب الآلي ومهارات إدارة الوقت ومعرفة السياسة والإجراءات.

ويمكن للراغبين في التقديم معرفة المزيد من التفاصيل والتقدم على الوظائف عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــا .