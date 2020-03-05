شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر مرضى القلب من أكل «الضب».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: قدم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نصائح مهمة لمتابعيه مَمن يعانون من أمراض القلب وذلك بالابتعاد عن أكل الضب. Advertisements جاء ذلك من خلال مقطع فيديو نشره النمر عبر حسابه الرسمي في “تويتر” يظهر تحضير وجبة ضب، مبيناً أنها وجبة عالية الكولسترول جداً، ناصحاً مرضى القلب بالابتعاد عنها.

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