شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: دراسة ارتفاع أسعار الطاقة على رأس أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن ارتفاع أسعار الطاقة يأتي على رأس أولويات الحكومة عندما تم فصل الوزارة أو إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن هناك جهة مستقلة معنية بهذا الأمر وهي لجنة حوكمة أسعار الطاقة، والموضوع يدرس حاليا في اللجنة.
جاء ذلك خلال فعاليات مجلس الصناعيين في جدة، حيث كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن سعيهم إلى دعم عدد من الشركات، لتمكينها من تمثيل المملكة على المستوى الدولي في قطاع الصناعة، مشيرا إلى وجود تسهيلات عقب توحيد إجراءاتهم مع وزارة الاستثمار.
وأوضح وزير الصناعة وفقاً لـ”عكاظ”، أن الهيئات الجديدة ذات المحتوى المحلي يجب أن تتعاون مع الوزارة في مساعدتها على تحقيق أهدافها بالتعاون مع القطاع الخاص.
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