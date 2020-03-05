هنية ينفي أي وجود عسكري لحماس في إدلب

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيةهنية ينفي أي وجود عسكري لحماس في إدلب

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، دعمه لوحدة الأراضي السورية وممارسة الدولة سيادتها على كافة أراضيها، نافيا أي وجود عسكري للحركة في سوريا.

وأعلن هنية، في مؤتمر صحفي بمبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا" في موسكو، أن لا وجود لحركة حماس عسكريا في سوريا، وأنها غير منخرطة في المسألة السورية، نافيا وجود أي مقاتلين للحركة في سوريا.

وقال هنية: "تواجدنا في سوريا لمدة 10 سنوات وهذا تاريخ لا يمكن أن ننساه، ولا توجد أي سياسة أو أي قرار لدى حركة حماس للانخراط في المسألة السورية، وحماس خرجت من سوريا ولم تبق لها أي ذيول في سوريا، وأنفي كليا وجود أي مقاتلين أو شهداء لحماس في إدلب أو قبل إدلب أو في الثورة السورية"​​​.

وشدد هنية على موقفه الداعم لممارسة الدولة السورية سيادتها على كافة أراضيها، ووحدة الأراضي السورية، متمنيا أن "تعود سوريا إلى ممارسة دورها الطبيعي في المنطقة".

المصدر: RT