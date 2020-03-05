شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس ، عن تسجيل حالة وفاة ثانية لأحد المشخصين سابقا بالإصابة بفيروس كورونا فى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "تم تسجيل وفاة ثانية لأحد المشخصين سابقا بالإصابة ب‍فيروس كورونا المستجد فى بغداد يبلغ من العمر 65 عاما ويعانى من أمراض مزمنة عديدة".

وأكد البدر "على ضرورة الالتزام بالتوصيات التى تعمل على منع انتقال العدوى"، داعيا "جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى إلى نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحى لأوسع مدى ممكن"، وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى بغداد.

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ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء أمس ، عن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر فى بيان قوله إن :"وزارة الصحة والبيئة تعلن عن وفاة إحدى المشخصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد فى بغداد"، مشيرا الى انها "كانت تعانى من اعتلالات مناعية وفى مرحلة متأخرة وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" فى محافظتى ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلى فى عموم العراق إلى 35 إصابة.