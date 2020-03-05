عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واتس آب يعلن طرح الوضع المظلم رسميا على أندرويد وIOS

الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365

أعلن واتس آب أخيرا عن طرح الوضع المظلم "Dark Mode" لمستخدميه البالغ عددهم 1.5 مليار، وستمنح الميزة الجديدة المستخدمين خيار تحويل خلفية واجهة التطبيق الخاصة بهم من الأبيض إلى الأسود لجعلها أسهل على العين، كما يمكن للمستخدمين على Android 10 و iOS 13 تنشيط الوضع المظلم من خلال تمكينه من الإعدادات، على الرغم من أن الميزة متاحة أيضًا للمستخدمين على Android 9 والإصدارات الأقدم.



ووفقا لموقع "ديلى ميل"البريطانى، صمم الوضع المظلم لتقليل إجهاد العين فى بيئات الإضاءة المنخفضة، كما يمكنه المساعدة فى منع تلك اللحظات المحرجة التى يضيء فيها هاتفك الغرفة.

ويزعم واتس آب أن Dark Mode هو أكثر الميزات المطلوبة من مستخدميه فى جميع أنحاء العالم، وقال التطبيق الذى يملكه موقع فيس بوك: " نعلم أننا استغرقنا وقتا طويلا، لكننا أردنا التأكد من أنه يعمل بكفاءة، ونأمل أن يتمتع الجميع بوضع Dark Mode ، الذى يتم طرحه فى الأيام المقبلة على أحدث إصدار من واتس آب."

يزعم واتس آب أنه قضى وقتًا فى البحث والتجريب مع Dark Mode ، مع التركيز بشكل خاص على قابلية القراءة والتسلسل الهرمى للمعلومات".

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تم تصميم الوضع لتقليل إجهاد العين إلى الحد الأدنى واستخدام الألوان الأقرب إلى الأوضاع المظلمة الافتراضية على Android و iOS، وقد استخدمت أيضًا الألوان وعناصر التصميم الأخرى للتأكد من ظهور المعلومات الأكثر أهمية.

واستبدل واتس آب رمز الهاتف الأخضر على قنوات الوسائط الاجتماعية الخاصة به، بما فى ذلك فيس بوك وتويتر بأخر أسود.

وقد أصبح وضع Dark Mode ، شائعًا لدى مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، فهو متوفر بالفعل على Twitter و Instagram و Reddit و Gmail والتطبيقات على مستوى النظام على Android و iOS.

وعلى نظامى التشغيل iOS و Android ، يمكن أن تغير الأوضاع المظلمة شاشات القائمة البيضاء إلى اللون الأسود، ويمكنها أيضًا تنشيط الأوضاع الداكنة فى التطبيقات الأخرى تلقائيًا عند تشغيلها.

بصرف النظر عن كونها أكثر إرضاء جماليا للبعض، فإن الأنماط الداكنة مصممة أيضًا لتكون أسهل بكثير على العينين من خلال تقليل وهج الضوء الاصطناعى المشرق، كما تستهلك الأوضاع المظلمة أيضًا طاقة أقل عبر شاشة الجهاز، مما يجعلها أكثر كفاءة فى استخدام البطارية.