شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 6 إرهابيين بمحافظة كركوك شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، الأربعاء، اعتقال 6 إرهابيين ، بمحافظة كركوك شمالى العراق.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "ذلك جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة قامت بها تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أن "هذه الشبكة مسؤولة عن عمليات استهداف المواطنين الأبرياء فى مناطق الرياض والعباسى وبلدروز".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب تفكيك شبكة إرهابية مسؤولة عن استهداف المواطنين فى المحافظة ذاتها.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الاثنين، مقتل ثلاثة إرهابيين من المقربين لزعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى واعتقال سبعة إرهابيين ضمن قاطع محافظة كركوك، مؤكدة أن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق يواصل تعقب بقايا قيادات وعناصر تنظيم داعش.

Advertisements

وأشارت خلية الإعلام الامنى العراقية، إلى أن عملية استهداف الإرهابيين تمت بجهد استخبارى لملاحقة الإرهابيين في منطقة وادى زغيتون ضمن قاطع محافظة كركوك، وذلك بعد تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب لإنزال جوى بإسناد طيران التحالف الدولى.

كانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة جراء هجوم مسلح على قضاء "بلد" بمحافظة صلاح الدين الواقعة وسط البلاد، وأفادت الخلية العراقية بأن مسلحين مجهولين هاجموا أحد الكافيهات والملاعب فى قضاء "بلد"، مما أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص، مشيرة إلى أن القوات الأمنية شنت عملية واسعة النطاق عقب الهجوم للبحث عن العناصر الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.