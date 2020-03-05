شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الأربعاء ، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا، التى تقوم بزيارة للجزائر.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية أنه أثناء هذه المقابلة جرى استعراض العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين البلدين وحصل الاتفاق على ضرورة العمل من أجل الدفع بالتعاون المتعدد المجالات إلى مستوى هذه الجودة من خلال إعادة تنشيط آليات التنسيق والتشاور والتعاون.

كما وجه الرئيس تبون الشكر لإسبانيا على موقفها الذى يضعها ضمن أوائل الدول التى أيدت تنظيم الانتخابات الرئاسية فى الجزائر وباركت نتائجها، ورحب بزيارة الوزير الأول الإسبانى المقررة فى الربع الثانى من العام الحالي، وأضاف البيان أنه هناك تطابق كبير فى وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية، خاصة فى ليبيا والساحل الإفريقي.