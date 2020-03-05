شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى يؤكد الالتزام بالوثيقة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة بالسودان صديق تاور، التزام المجلس بالوثيقة الدستورية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا فى كثير من القضايا بمفاوضات السلام بجوبا.

وقال تاور، لدى مخاطبته اساتذة جامعة الدلنج فى جنوب كردفان (جنوب السودان)، الأربعاء - إن الجميع شركاء فى التغيير والثورة لتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن جامعة الدلنج ينتظرها دور كبير باعتبارها أحد المراكز المعنية بإدارة ملف السلام لخصوصيتها واهتمامها بالسلام.

ووصف الوضع الاقتصادى بالمتردى والمزرى بسبب الخراب الكبير الذى خلفه النظام السابق وعدم ايفاء الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وأصدقاء السودان بوعودهم السابقة بدعم التغيير فى السودان.