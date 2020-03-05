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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. الرجل العنكبوت يفعل "المستحيل".. والهدف "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. الرجل العنكبوت يفعل المستحيل.. والهدف كورونا
الخميس 5 مارس 2020
الخليج 365
في مشهد مثير، ومرعب في آن واحد، تسلق فرنسي قمة مبنى من 38 طابقا في مدينة برشلونة الإسبانية، مستخدما يديه فقط.
المتسلق الحر آلان روبير، المعروف باسم الرجل العنكبوت، تسلق برج غلوريز الذي يبلغ ارتفاعه 144 مترا خلال نحو 20 دقيقة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، الأربعاء.
وألقت السلطات الإسبانية القبض على روبير، بعد عمليته الخطيرة لفترة مؤقتة.
وقال روبير إنه أراد أن يسلط الضوء للناس على ما وصفها "بالبارانويا" المحيطة بفيروس كورونا.
وأضاف "المشكلة هي الخوف، وهو معدي أكثر من الفيروس نفسه"، على حد قوله.
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