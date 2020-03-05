بسبب كورونا.. تويتر لموظفيها: اشتغلوا من البيت

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة تويتر شركة تويتر

كتب- وكالات:

في إجراء يعد كاشفا لحالة الذعر التي انتابت الشركات العالمية بسبب فيروس كورونا، قالت شركة تويتر إنها تشجع بشدة جميع موظفيها في جميع أنحاء العالم على العمل من المنزل.

ولم تحدد تويتر مدة بقاء الموظفين في منازلهم، وقالت إن قرارها ليس إلزاميًا، إلا لموظفي تويتر في هونج كونج، واليابان، وكوريا الجنوبية.

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وقالت تويتر إن الشركة ستعمل على زيادة التطهير والتعقيم، وإضافة إشعارات للنظافة الجيدة، وتغليف المواد الغذائية سابقًا للمساعدة في تجنب انتشار الفيروس.

كانت تويتر أعلنت أمس عزمها إلغاء فعالياتها وسفريات الموظفين غير الضرورية، كما ألغت مشاركتها في مؤتمر المطورين.

فيروس كورونا الجديد تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من 93 ألف شخص في نحو 70 دولة، كما توفي بسببه نحو 3125 شخصا.