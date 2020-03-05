قطر تستضيف المركز الإقليمي لخدمات "جوجل" السحابية

الخليج 365

أعلنت "هيئة المناطق الحرة" القطرية (حكومية)، الأربعاء، أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "جوجل"، لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن "هذه أول اتفاقية استراتيجية تعقدها شركة جوجل في منطقة الشرق الأوسط."

وأوضحت أن "المركز الإقليمي لجوجل سيوفر خدماته لكافة العملاء حول العالم."

وتتيح الخدمة السحابية للمستخدم حفظ ملفاته المختلفة عبر خوادم (سيرفرات) مرتبطة بشبكة الإنترنت، ويمكنه الوصول إليها من خلال أجهزة عديدة، وكل ما يحتاجه هو اتصال هذه الأجهزة بالإنترنت.

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وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القطرية، أحمد بن محمد السيد، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدوحة الاستراتيجية المتواصلة لتشجيع الاستثمار في قطر.

وأضاف السيد أنه "سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية."

وتابع: "فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر."

واتفقت الهيئة القطرية، منذ تأسيسها في أكتوبر/ تشرين أول 2018، على مشاريع بقيمة أكثر من 3 مليارات ريال، مع شركات كبرى محليًا وعالميًا، ضمن قطاعات عديدة، منها الاقتصاد الجديد، تقنية المعلومات، البيانات الضخمة، الاتصالات والمواصلات، خدمات الدعم اللوجستي، الخدمات الطبية، الطيران، الأمن السيبراني والتقنيات الزراعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.