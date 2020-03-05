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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلام الأرجل.. سكان ووهان يبتكرون بديلا للمصافحة والتقبيل
الخميس 5 مارس 2020
الخليج 365
مع انتشار فيروس كورونا المستجد، دعت بعض الحكومات مواطنيها إلى التوقف عن بعض الممارسات مثل المصافحة والقبل في الوقت الحالي خوفاً من انتقال العدوى.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الصينيين ابتكروا طريقة جديدة للمصافحة أطلقوا عليها اسم تحية ووهان"، في إشارة إلى مدينة ووهان الصينية، موضع تفشي الفيروس، حيث تتم التحية بالأقدام بدلاً من الأيدي.
ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا يظهر شخصان يرتديان الكمامات ويقومان بالمصافحة بالقدمين.
لمقطع المصور الذي بلغ عدد مشاهداته 29 ألفا، انتشر بقوة على وسائل الإعلام ولقيت إشادات واسعة من مشاهدين باعتباره وسيلة ترحيب مبتكرة.
وكتب أحد مشاهدي الفيديو "أحب الطريقة التي يتكيف بها الأفراد مع الأزمة واحتفاظهم في نفس الوقت بروح الدعابة في هذا الموقف العصيب. هذه فكرة رائعة. لا حاجة لتعقيم الأيدي."
وكتب آخر: "استعدوا لانتشار المصافحة بالقدمين قريبا."
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