«الجامعة»: شكراً للإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أثنى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأربعاء، على الفريق الهندسي الإماراتي الذي قام بتأهيل القاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «بالغ الشكر والتقدير للفريق الهندسي بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، وإلى سفارة الدولة في القاهرة، والمهندسة ندى دبس، وإلى الفريق الهندسي بجامعة الدول العربية، على إعادة تأهيل القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية، مشروع مميز بكل تفاصيله».

وافتتح وزراء الخارجية العرب، أمس، القاعة الكبرى بعد انتهاء أعمال التجديد وهو اول اجتماع يعقده المجلس في القاعة بعد أعادة تأهيلها. وأعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على المساهمة المالية في تحديث القاعة الرئيسية للاجتماعات.

وقد استمرت عملية التحديث أكثر من ثمانية أشهر، وبدت القاعة أكثر انحيازاً للقيم الجمالية والمعمارية، التي تتناسب مع أهمية الجامعة في العمل العربي المشترك.

وعبر وزراء الخارجية ورؤساء الوفود عن ارتياحهم لما شاهدوه من تطوير وتحديث للقاعة.